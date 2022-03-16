Невьянск, Свердловская область, 16 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Свердловской области бывший начальник колонии №46 осуждён за коррупцию. Об этом сообщает старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

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По данным следствия, он получил взятки в целом на порядка 800 тыс. рублей деньгами и имуществом. Незаконные вознаграждения были переданы от нескольких заключённых за определённое покровительство. Преступление раскрыли сотрудники ФСБ совместно со службой собственной безопасности областного управления ФСИН.

Невьянский горсуд назначил гражданину 7 лет и 3 месяца условно с пятилетним испытательным сроком. Также он оштрафован на 1,6 миллиона рублей.