Джакарта, , 10:05 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в индонезийском городе Сукабуми, передает CNN Indonesia.

Землетрясение Yaelo

Землетрясение произошло 16 марта около 10:00 по западно-индонезийскому времени. Эпицентр находился в 113 км от города Сукабуми. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки ощущались в столице Индонезии и ее окрестностях.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило о двух последовательных землетрясениях, которые ощущались на западе Явы.

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