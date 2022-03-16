Джакарта, 16 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в индонезийском городе Сукабуми, передает CNN Indonesia.

Yaelo Землетрясение

Землетрясение произошло 16 марта около 10:00 по западно-индонезийскому времени. Эпицентр находился в 113 км от города Сукабуми. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки ощущались в столице Индонезии и ее окрестностях.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило о двух последовательных землетрясениях, которые ощущались на западе Явы.