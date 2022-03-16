В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Джакарта, 16 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в индонезийском городе Сукабуми, передает CNN Indonesia.
Yaelo
Землетрясение
Землетрясение произошло 16 марта около 10:00 по западно-индонезийскому времени. Эпицентр находился в 113 км от города Сукабуми. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Подземные толчки ощущались в столице Индонезии и ее окрестностях.
Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило о двух последовательных землетрясениях, которые ощущались на западе Явы.