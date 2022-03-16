Ульяновск, 16 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области значительно увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения штаммом «Омикрон». Соответствующие обновлённые данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям ведомства, на 15 марта в Ульяновской области зарегистрировано 78 новых случаев новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «Омикрон». В управлении отмечают, что все заболевшие не покидали пределы региона и в настоящее время «чувствуют себя хорошо».

Согласно протоколу, заболевшие изолирование, протестированы на коронавирус все контактные лица.

Напомним, что недельное количество случаев заражения штаммом «Омикрон» выросло: 9 марта было подтверждено 22 случая. На предыдущей неделе (на 2 марта) в регионе подтверждено 118 новых случаев заражения «Омикроном», двумя неделями ранее (на 22 февраля) — 91 новый случай заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области с начала пандемии сделано 1 929 825 тестов на коронавирус, по результатам которых лабораторно подтверждено 110 419 случаев инфицирования, вылечились 171 855 человек, умерли 4472 пациента.