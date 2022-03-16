Симферополь, 16 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Восьмую годовщину общекрымского референдума 2014 года, по итогам которого Крым и Севастополь вернулись в состав России, отмечают на полуострове 16 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

«Это один из самых главных и дорогих нашему сердцу праздников — день гражданского единства и политической зрелости, свободы и мужества крымчан. Референдум стал ответом на госпереворот в Киеве, на насилие и террор украинских национал-радикалов, на продвижение идей и русофобии», — отметил в своём поздравлении в адрес крымчан председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Он напомнил, что «за» воссоединение с Россией проголосовали 97% участников референдума.

«Это событие изменило историю Крыма и России, мировую историю. Мы благодарны нашему лидеру, президенту России Владимиру Владимировичу Путину за политическую волю, за колоссальную помощь и поддержку республике все эти годы. Мы живем в бурное время. Наша задача — сплотиться вокруг президента в интересах нашей Родины, достойно выдержать все испытания и выйти победителями», — призвал Гоцанюк.

Отметим, что годовщину воссоединения Крыма с Россией традиционно широко отмечают как на самом полуострове, так и в других российских регионах: запланированы многочисленные концерты и другие праздничные мероприятия.