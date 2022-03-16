Абакан, 16 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки выявили 112 носителей коронавируса, выздоровели 160 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в республиканском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за четыре дня составил 0,9; за семь дней — 0,4.

На сегодняшний день в Хакасии амбулаторно лечатся 559 (-20) ковид-пациентов, в стационаре — 342 (-34).

С начала 2022 года в республике подтверждено 31 970 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Хакасии выявили 69 носителей коронавируса, выздоровел 251 человек.