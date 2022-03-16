Нур-Султан, , 09:39 — REGNUM Депутатов парламента Казахстана нужно избирать не только по партийным спискам, но и по мажоритарным округам. Об этом 16 марта заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев выступая с посланием народу в парламенте.

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«Мною предлагается перейти к более гармоничной смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтёт права всех граждан», — сказал Токаев.

По его мнению, такая схема избрания депутатов позволит лучше учесть интересы регионов, а также будет отражать национальные интересы. Токаев предложил 70% членов парламента избирать по партийным спискам, а 30% — по округам.

Кроме того, смешанную модель выборов Токаев предложил использовать при формировании местных представительных органов — маслихатов.

Стоит отметить, что Токаев в ходе выступления также предложил ослабить роль президента в руководстве страны и усилить парламент.

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