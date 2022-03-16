Лондон, , 09:38 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Великобритании и Северной Ирландии Рухшона Эмомали вручила верительные грамоты королеве Елизавете II. Об этом 16 марта сообщает «Азия Плюс».

Букингемский дворец Carlos Delgado

Данное мероприятие прошло в онлайн-формате согласно протоколу британской королевской семьи в Букингемском дворце.

Рухшона Эмомали была назначена послом Таджикистана в Великобритании и Северной Ирландии 15 декабря 2021 года указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Рухшона Эмомали — одна из семи дочерей президента Таджикистана, которая работала в министерстве иностранных дел страны, ранее занимала должность заместителя главы Управления международных организаций министерства.