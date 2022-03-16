Сеул, 16 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 16 марта телефонные переговоры с чилийской коллегой Хименой Фуэнтос, с которой обсудил пути развития двустороннего сотрудничества и сотрудничества на международной арене. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, это первые телефонные переговоры Фуэнтос с иностранным высокопоставленным чиновником с момента вступления в должность.

Чхве Чжон Гон поздравил Химену Фуэнтос с избранием на пост заместителя министра иностранных дел, высоко оценил инициативу нового чилийского правительства, направленную на укреплению женского лидерства, а также попросил правительство Чили поддержать кандидатуру экс-министра иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва на пост генерального директора Международной организации труда (МОТ).