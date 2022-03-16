Майминский район, Алтай, 16 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 164 пациента. Всего за время пандемии коронавирус победили 27 544 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выявлено за сутки 52 новых носителя коронавируса. Лидером по приросту стал Майминский район, где подтвердили 15 новых случаев заражения. Общее число случаев инфицирования к настоящему времени, таким образом, достигло 33 238.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 637, в том числе 589 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 688, за весь период — 420 085», — отметили в оперштабе.