Торонто, Канада, 16 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

В составе «Торонто» шайбы забросили защитник Расмус Сандин, нападающие Джон Таварес, Ондржей Каше и российский форвард Илья Михеев.

На сегодняшний день «Торонто» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 81 очко. «Даллас» идёт на девятом месте в Западной конференции с 67 очками.

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