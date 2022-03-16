Нашвилл, США, 16 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Michael Miller «Нэшвилл Предаторз»

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Маттиас Экхольм, Таннер Жанно, Ээли Толванен и российский форвард Яков Тренин. У «Питтсбурга» точным броском отметился форвард Джейк Гюнцель.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 74 очка. «Питтсбург» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 81 очком.

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