В Алтайском крае за сутки вакцинированы более двух тысяч человек
Барнаул, 16 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 16 марта 2022 года вакцинированы 1 374 859 человек (+2068 за сутки), следует из данных оперштаба региона.
Business.ua
Вакцина
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Из общего числа привитых 54 731 житель региона получили первую прививку (+338 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 225 562 (+1054 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).
Также известно о 94 566 ревакцинированных (+676 за последние сутки).
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