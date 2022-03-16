Астана, 16 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Январские беспорядки в Казахстане устроили банды, созданные с участием «изменников-чиновников». Об этом 16 марта заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступая с посланием народу в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

«Наши внешние и внутренние враги, сговорившись, хотели захватить власть. Они специально подстрекали население», — сказал глава республики.

Он отметил, что все виновные в погромах будут наказаны. Токаев также подчеркнул, что «послаблений» не будет ни для кого, в том числе для тех, кто быть наделён властью.

Стоит отметить, что, согласно официальным данным, в Казахстане в ходе январских беспорядков погибли 230 человек, их которых 19 — представители силовых ведомств. Протестующие тогда захватили тысячи единиц оружия и вели перестрелку с правоохранителями.