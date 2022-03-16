Нью-Йорк, США, 16 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили нападающие Джонни Бродзински, Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и защитник Адам Фокс. Российский форвард Артемий Панарин отдал три результативные передачи.

В составе «Анахайма» точными бросками отметились форварды Макс Комтуа, Дерек Грант и защитник Кэм Фаулер.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 81 очко. «Анахайм» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 65 очками.

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