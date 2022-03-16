Ставрополь, 16 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Ставропольском крае ожидаются послабления антикоронавирусных мер. Одним из самых долгожданных жителями от властей решений может стать отмена масочного режима. Отказ от этой меры вполне возможен, так как в крае в настоящее время отмечается существенное улучшение эпидситуации по коронавирусу. Об этом сообщил в ходе брифинга 15 марта министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

(сс) AlexChirkin Маска

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«Владимир Колесников отметил, что при сохранении тенденции на снижение заболеваемости на следующем заседании координационного совета может быть рассмотрен вопрос о целесообразности отмены в крае масочного режима»,— говорится в сообщении минздрава.

Так, по его словам, стало фиксироваться меньше на 46,2% пневмоний, а заболеваемость ОРВИ снизилась на 45%. По данным губернатора края Владимира Владимирова на утро 16 марта, за прошедшие сутки на Ставрополье было выявлено 250 случаев заражения коронавирусом, при этом 37 заболевших — дети. Было госпитализировано всего 45 человек. Скончались от опасной инфекции пять ставропольцев.