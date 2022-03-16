Амстердам, 16 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Банки и финансовые организации в Нидерландах решили заблокировать российские активы на сумму более €6 млн (около $6,5 млн) из-за санкций, объявленных против России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом 15 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на нидерландского первого вице-премьера и министра финансов Сигрид Каг.

(сс) hanspetersmits Нидерланды

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Она отметила, что власти королевства продолжают оценку замороженных активов организаций и физических лиц, оказавшихся под санкционными ограничениями, и размер заблокированных средств может измениться.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля ЕС объявил о «заморозке» активов Центрального банка России. 3 марта власти Японии решили заблокировать активы четырех российских банков, в рамках «санкций, предпринятых международным сообществом».

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