Самара, 16 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Митинг-концерт «Русская весна» пройдет в Самаре 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Ирина Юрина ИА REGNUM Митинг-концерт в Челябинске

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Сообщается, что мероприятие, в котором примут участие местные творческие коллективы и приглашённые эстрадные артисты, начнется в 17:00 часов около Дворца спорта.

Отмечается, что на митинге прозвучат слова поддержки курса президента России Владимира Путина и специальной операции российских военнослужащих, которые на Украине защищают безопасность страны.

В это же день в 16:00 часов в Самаре на катке Площади Славы планируют провести флешмоб, посвященный Дню воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией «#СвоихНеБросаем». В мероприятии примут участие свыше 200 представителей общественных организаций Самарской области, студенты.

В 20:00 часов на фасаде здания правительства Самарской области по ул. Молодогвардейская, д. 210 планируют создать надпись — букву Z за счёт комбинирования освещённых окон с окнами без света.

В городе планируют провести и другие мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 18 марта 2014 года состоялось воссоединение Крыма с Россией.