Иркутск, 16 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Иркутской области начал работу «Экспортный десант». Об этом 16 марта сообщает телеграм-канал правительства региона.

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Специальная рабочая группа, созданная по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в целях развития предприятий, ориентированных на экспорт, встретилась с предпринимателями Братска.

«Братск — это наша очень важная северная территория, у нее большой потенциал для развития экспорта. Мы должны честно обсудить проблемы и выработать меры поддержки на региональном уровне, либо сформировать перечень предложений и передать его на уровень федеральный», — пояснила министр экономического развития региона Наталья Гершун.

Мэр Братска Сергей Серебренников отметил, что в прошлом году предприятия города произвели товаров и предоставили услуг на общую сумму 300 млрд рублей.

«Предприятия Братска ощущают на себе изменения, происходящие в экономике. Тем не менее, ни одно предприятие не планирует останавливать свою работу, сокращений тоже не предвидится», — сказал Сергей Серебренников.

В 2022 году Экспортный десант посетит 21 муниципальное образование. Ежемесячно команда десанта будет встречаться с малым бизнесом и выявлять компании с высоким экспортным потенциалом, чтобы адресно дать консультации на тему возможных точек роста и выхода на перспективные рынки сбыта.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Иркутской области в течение нескольких дней сформировали пакет предложений по повышению устойчивости экономики области в условиях санкций. Особый упор в пакете предложений был сделан на поддержку малого и среднего предпринимательства и региональных товаропроизводителей, в частности — сельхозтоваропроизводителей.

Также Игорь Кобзев взял под особый контроль ситуацию на потребительском рынке региона.

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