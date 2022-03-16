Москва, 16 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать фейковые сайты, предназначенные для проверки банковских карт. Об этом 16 марта сообщает Роскачество.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Владельцам карт предлагается ввести данные карт для того, чтобы проверить, не попали ли они в руки мошенников.

В ведомстве отметили, что в Сети нет официальных онлайн-сервисов для проверки карт, и рекомендовали не вводить данные с личных карт на сомнительных ресурсах.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на специалистов по кибербезопасности о том, что данные более чем 100 тыс. клиентов банков оказались опубликованы на интернет-форумах.