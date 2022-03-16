Сеул, 16 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. 18 марта в Сеуле состоится встреча министра обороны Южной Кореи Со Ука и его коллеги из ОАЭ Мохаммеда Ахмеда Аль Боварди. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

В рамках встречи стороны обсудят вопросы укрепления сотрудничества и обменяются мнениями о ситуации в регионе. Министры посетят Корейскую аэрокосмическую корпорацию (KAI).

Известно, что переговоры глав оборонных ведомств двух стран проводятся ежегодно с 2011 года с целью укрепления сотрудничества в сферах безопасности и оборонной промышленности.

«Ожидается, что эта встреча будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между оборонными ведомствами Южной Кореи и ОАЭ, которые являются ключевым партнёром Сеула на Ближнем Востоке», — сообщил представитель южнокорейского министерства обороны.