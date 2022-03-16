Улан-Удэ, 16 марта, 2022, 08:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано четыре новых случая смерти среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, одному из скончавшихся было меньше 65 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в республике стали 2931 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 131 957, 239 из которых выявлено за сутки.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 224 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Выздоровели после COVID-19 за весь период пандемии 105 620 человек, в том числе 896 за последние сутки.