Салехард, 16 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Ямальском городе Муравленко скачут цены на сахар. В одном из магазинов города ценник за день поменялся четыре раза, сообщили пользователи группы «Муравленко Online | Новости города».

Humusak Сахар

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«Появились спекулянты. Вчера в магазине «Ивушка» в районе «пенсионного» сахар за день дорожал четыре раза. С утра он был до 100 рублей, а к 18:00 уже 145. Молодцы! Продолжайте!», — написала участница группы.

Сотрудники мэрии Муравленко оперативно ответили горожанке, что управлением экономики и прогнозирования горадминистрации еженедельно проводится мониторинг средних розничных цен на продовольственные товары первой необходимости.

«Поставка продукции осуществляется ежедневно, соответственно цены могут меняться в зависимости от закупочных цен поставщиков. Вся информация по остаткам и ценам направляется ежедневно в департамент экономики ЯНАО», — отметили в горадминистрации.

Что касается скачков цен в конкретном магазине, то предприниматель предоставил сотрудникам мэрии накладные, чтобы они убедились в отпускных ценах. Информация о повышении стоимости сахара направлена в ФАС и прокуратуру.

«Действительно на оптовых складах поднялась отпуская цена на сахар. На Ямале действует «горячая линия» 8−900−396−15−32, куда можно сообщить о фактах завышения цен. Не только на продукты, но и на другие товары и услуги», — уточнили в мэрии Муравленко.