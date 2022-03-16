Ханой, , 07:29 — REGNUM Народный суд вьетнамской провинции Кханьхоа приговорил двух диссидентов к 12 и девяти годам тюремного заключения за антигосударственную пропаганду, направленную на свержение власти. Об этом сообщает газета «Зан чи».

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, обвиняемые в период с 2016 по 2021 годы активно принимали участие в деятельности запрещенных экстремистских группировок, выступающих за свержение властей и демонтаж социалистического строя во Вьетнаме. Суд счел их виновными и приговорил к 12 и девяти годам лишения свободы.

При этом правозащитные организации обвиняют власти Вьетнама за суровые ограничения свободы слова, а также строгие меры по отношению к противникам властей. Тем не менее Ханой отвергает обвинения и подчеркивает, что все наказания производятся в соответствии с уголовным законодательством страны.