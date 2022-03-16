Иркутск, 16 марта, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 16 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8270 человек, причём 14 из них погибли за последние сутки (это на один случай больше, чем накануне).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 274 194 (+1126 за сутки). Госпитализированы 1587 (-126 за сутки). В то же время выздоровели 254 482 пациента (+2534 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 645 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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