Куньмин, Китай, 16 марта, 2022, 06:10 — ИА Регнум. В лесу в города Дали, популярном туристическом месте в провинции Юньнань на юго-западе Китая, вспыхнул лесной пожар, сообщает 15 марта агентство Синьхуа.

Лесной пожар

По состоянию на 11:30 утра по пекинском времени 15 марта более 650 человек и вертолет были мобилизованы для тушения лесного пожара близ деревни Хэхуа в Дали, сообщает штаб по предотвращению и борьбе с лесными и луговыми пожарами в Дали.

Расследование причин пожара продолжается. Также продолжаются усилия по тушению лесного пожара.