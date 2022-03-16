Иркутск, 16 марта, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Иркутская область поддерживает бизнес, оказавшийся под беспрецедентным санкционным давлением. Об этом сегодня, 16 марта, в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Он также отметил, что власти в еженедельном режиме рассматривают предложения о мерах поддержки ключевых отраслей экономики на оперативном штабе. В частности, «заморожена» ставка по микрозаймам для малого бизнеса на уровне 5,5% годовых; докапитализирован Фонд микрокредитования; докапитализирован Фонд развития промышленности (займы под 1—3% годовых); внесён закон о предоставлении земельных участков в аренду без торгов под инвестиционные проекты; разрабатывается закон о предоставлении льготы по УСН для пострадавших отраслей (общепит, фитнес-центры, кинотеатры, развлекательная индустрия и др.); утверждён новый кредитный продукт Корпорации развития Иркутской области, предусматривающий финансирование проектов технического перевооружения предприятий под 10% годовых; заморожена арендная ставка по земельным участкам в ОЭЗ «Ворота Байкала».

Кроме того, в полной мере выполняются все социальные обязательства. «Уверен, что сегодняшнюю ситуацию можно рассматривать с двух сторон — да, есть проблемы и сильное давление. Но как никогда сегодня есть возможность расширить или запустить новое производство, направленное на импортозамещение. Уверяю вас: пройдя сквозь сложности, в конечном счете вся эта ситуация станет для компаний дополнительным импульсом к развитию новых направлений», — отметил глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Иркутской области в течение нескольких дней сформировали пакет предложений по повышению устойчивости экономики области в условиях санкций. Особый упор в пакете предложений был сделан на поддержку малого и среднего предпринимательства и региональных товаропроизводителей, в частности — сельхозтоваропроизводителей.

Также Игорь Кобзев взял под особый контроль ситуацию на потребительском рынке региона.

Помимо этого, на рассмотрение федеральных властей направлен пакет мер поддержки, в том числе — проект норм по реинвестированию НДС в развитие производства, введение моратория на расширение номенклатуры товаров, в отношении которых действует обязательная маркировка, увеличение предельной суммы и сроков предоставления микрозаймов для бизнеса, установление льгот по финансированию предприятий-экспортеров.

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