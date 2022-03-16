Пекин, 16 марта, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Китай планирует создание новой глобальной системы сбора высокоточных метеорологических данных на основе интерпретации сигналов, передаваемых со спутников, сообщает второй институт при Китайской аэрокосмической научной промышленной корпорации (CASIC), передает агентство Синьхуа.

Рис. 21. Увеличение отношения сигнал/шум в верхней ионосфере при соединении Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020 г. Ср. a) 20 декабря и b) 21 декабря. Станция Валлопс, США, шт. Виргиния

«Глобальная метеорологическая группировка обнаружения затенения» будет измерять частоту, фазу и амплитуду сигналов, передаваемых навигационными спутниками, регистрируя, как они изменяются после прохождения через ионосферу и атмосферу. Полученные данные позволят метеорологам рассчитать температуру, влажность и давление атмосферы, а также электронную плотность ионосферы.

Согласно CASIC, метод обнаружения затенения способен предоставлять равномерно распределенную информацию о нейтральной атмосфере и ионосфере по всему земному шару, позволяя осуществлять мониторинг и прогнозирование ионосферной среды, численные прогнозы погоды, прогнозы тайфунов, мониторинг окружающей среды в ближнем космосе и авиационную метеорологию.

Являясь одним из наиболее перспективных методов зондирования атмосферы, он обладает преимуществами высокого вертикального разрешения, долгосрочной стабильности, отсутствия необходимости в калибровке, глобального охвата и всепогодных операций, компенсируя недостатки традиционных методов метеорологического наблюдения.

Сотрудник второго института CASIC Ма Цзе сообщил, что в 2021 году на орбиту был запущен испытательный спутник для созвездия метеорологического обнаружения «Затмение», который способен обнаруживать и генерировать почти 1000 профилей атмосферных данных в день.