Иерусалим, , 02:19 — REGNUM Израиль может принять не более пяти тысяч украинских граждан, которым будет предоставлено специальное разрешение на въезд в страну. Об этом 15 марта сообщило посольство Украины в Израиле.

Израиль Gaetano Virgallito

В дипмиссии подчеркнули, что израильские власти ограничили въезд для украинских туристов, а также не собираются пускать на свою территорию украинских беженцев. В посольстве уточнили, что для получения специального разрешения необходимо оставить соответствующую заявку на сайте министерства внутренних дел Израиля.

Отмечается, что израильское правительство определило приоритетные категории лиц, которым при определенных условиях будет предоставляться право для въезда. При этом Израиль уже принял часть указанной квоты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта число прибывших в Италию украинских граждан достигло 44 тысяч. За последние сутки в страну с Украины прибыло около 5000 беженцев.

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