Бухарест, 16 марта, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Примерно 2,4 тысячи работников двух румынских предприятий трубопрокатной компании TMK Artrom, расположенных в городах Решица и Слатина, остались без зарплаты из-за введенных санкций ЕС против России. Об этом 15 марта передало Радио Румынии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Речь идет о заводах, принадлежащих российской Трубной металлургической компании (ТМК), счета которой оказались блокированы из-за санкционных ограничений. Из-за заморозки средств организация не может ни погасить долги по оплате труда, ни оплатить счета за электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта итальянская бизнес-ассоциация Confcooperative предупредила о том, что энергетический кризис в ЕС и последствия ситуации вокруг Украины могут оставить без работы 1,4 млн жителей Италии.