Манчестер, Великобритания, 16 марта, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Сегодня, 15 марта, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 уступил мадридскому «Атлетико». Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Единственный мяч в составе «матрасников» на 41-й минуте встречи забил 23-летний бразильский фланговый атакующий защитник Ренан Лоди после передачи Антуана Гризманна. Желтые карточки получили Родриго Де Пауль (43'), Неманья Матич (81'), Эктор Эррера (81') и Диогу Далот (87').

Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/ «Атлетико»)

Удары 12/9

Удары в створ 5/3

Владение 58%/42%

Угловые 5/2

Нарушения 14/12

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Харри Магуайр (84'), Рафаэль Варан, Диогу Далот, Алекс Теллеш, Фред (Эдинсон Кавани, 76'), Скотт Мактоминей (Неманья Матич, 67'), Энтони Эланга (Маркус Рэшфорд, 67'), Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш (Поль Погба, 67'), Криштиану Роналду.

«Атлетико»: Ян Облак, Стефан Савич, Хосе Хименес, Рейнилду Мандава, Ренан Лоди, Коке (Жоффрей Кондогбья, 80'), Эктор Эррера, Маркос Льоренте, Родриго Де Пауль, Жоау Феликс (Фелипе Монтейро, 90'), Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 90').