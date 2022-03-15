Вашингтон, 16 марта, 2022, 00:53 — ИА Регнум. По мере развития спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе внутриполитическое противостояние в США продолжает обостряться. Госдеп США ведет собственную игру в американо-российских отношениях, не считаясь с позицией администрации Белого дома. Об этомпишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Джо Байден и Энтони Блинкен

После того как российским высокоточным оружием была практически полностью уничтожена украинская авиация, стало известно о переговорах США и Польши по поводу возможной передачи советских истребителей Украине. Глава Госдепа США Энтони Блинкен горячо поддержал эту идею, но оказалось, что сами польские власти от неё вовсе не в восторге. Чтобы не становиться стороной конфликта, Варшава предпочла перегнать самолёты на базу НАТО и предоставила США решать их дальнейшую судьбу.

Элегантный манёвр, которым Польша вышла из-под ответного удара России, «ошеломил Вашингтон», сообщило издание Politico. Тем не менее в Белом доме также нашлись силы, не желающие эскалации конфликта с Москвой. Разведсообщество США и Пентагон выступили однозначно против передачи польских самолетов Украине. По словам пресс-секретаря минобороны США Джона Кирби, использование баз НАТО для вылета истребителей в небо Украины «вызывает серьезные опасения для всего альянса НАТО».

Что характерно, позицию Пентагона разделил и президент США Джо Байден. Глава Белого дома выслушал доводы оборонного ведомства и разведки, после чего принял решение, что втягивать Соединённые Штаты в конфликт на Украине нецелесообразно.

Американские СМИ уже не стесняясь критикуют собственного президента. The Washington Post назвала позицию Байдена «фиаско для НАТО» и трусостью, сравнимой с бегством американцев из Афганистана. К изданию присоединились 40 сенаторов-республиканцев, которые в открытом письме потребовали приказать Пентагону немедленно обеспечить передачу истребителей, систем ПВО и прочего вооружения стран — партнёров по НАТО на Украину.

Из происходящего можно сделать вывод, что «ястребы» в США не оставляют попыток обострить американо-российские отношения. Если Байдена удастся заменить на более слабую и контролируемую Камалу Харрис, это откроет перспективу для нового этапа конфликта между США и Россией, заключили в Институте РУССТРАТ.