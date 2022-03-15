Власти Италии считают рост цен на зерно спекулятивным
Рим, 15 марта, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Цены на зерно в Евросоюзе растут так быстро, что объяснить это только рыночной ситуацией невозможно, с таким заявлением выступил во вторник, 15 марта, министр аграрной политики Италии Стефано Патуанелли.
suraj
Пшеница
Налицо негативный эффект спекуляций, убежден министр.
Властям ЕС и стран-членов ЕС необходимо предпринимать дополнительные усилия для предотвращения кризиса, в частности, увеличивать посевные площади пшеницы, кукурузы и сои, добавил Патуанелли.