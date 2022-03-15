Варшава, 15 марта, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Самой опасной страной граждане Белоруссии считают Россию. Об этом было заявлено 15 марта в Варшаве в ходе презентации «социологического исследования» местной «Белорусской аналитической мастерской» (Belarusian Analytical Workroom) Андрея Вардомацкого.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

По словам авторов исследования, оно проводилось в ноябре-декабре 2021 года методом телефонного опроса тысячи человек из разных регионов Белоруссии, разного возраста, пола и образованности. Независимого подтверждения факта проведения такого опроса нет. Научная ценность полученных данных при опросах населения в текущих белорусских условиях тоже является сомнительной.

Тем не менее, по словам Вардомацкого, опрос был и якобы выявил, что идею вступления Белоруссии в состав России в конце прошлого года поддержали лишь 4,3% респондентов. Он также поведал, что источником наибольшей опасности для Белоруссии 42,8% якобы опрошенных назвали Россию, 20,7% — Польшу и Литву, и лишь 12,4% — Украину. При этом 40,6%, опрошенных хорошо воспринимают перспективу поработать в Польше, 36,7% — в Западной Европе и 31,3% — в России.

На вопрос «Как Вы расцениваете присоединение Крыма к России?» такие действия назвали правомерными и оправданными 48,8% якобы опрошенных, незаконными их назвали 19,1%, ещё 28,6% затруднились ответить.

Также задавался вопрос о намерении проголосовать на февральском референдуме по предложенным Александром Лукашенко изменениям и дополнениям в белорусскую конституцию — проголосовать «за» в ноябре-декабре 2021 года якобы пожелал 51% опрошенных по телефону. Интерпретируя прошлогодние данные применительно к обнародованным ЦИК Белоруссии итогам голосования на референдуме нынешнего года (78,6% явки по официальным данным), Вардомацкий отметил, что 51% от явившихся и проголосовавших за «новую конституцию» — это около 25% от имеющих права голоса.