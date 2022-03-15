Рим, 15 марта, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Резкий рост цен на энергоносители в Италии является «фундаментальной» проблемой, заявил во вторник, 15 марта, спикер нижней палаты парламента Италии Роберто Фико.

Presidente.camera.it Роберто Фико

Нужно рассмотреть эту проблему всесторонне, включая и роль «мошенников» в этом повышении, отметил он.

Ранее в римской прокуратуре открыли следствие по факту резкого роста цен на энергоносители. Подозреваемые — неопределенное число неустановленных лиц.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 30% — до 2,30 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.