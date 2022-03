Вашингтон, , 21:46 — REGNUM Xbox опубликовала список новых игр, которые появятся в каталоге сервиса по подписке Game Pass в марте 2022 года. Информация была опубликована 15 марта на сайте компании.

Xbox Game Pass Microsoft

В ближайшие дни подписчики Game Pass смогут добавить в свою библиотеку игры Shredders и The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. Позже они получат доступ к таким проектам, как Crusader Kings III, Zero Escape: The Nonary Games и другим. Стоит отметить, что традиционно владельцы не всех платформ смогут загрузить некоторые игры. С полным списком можно ознакомиться на сайте сервиса.

Напомним, в феврале 2022 года глава Xbox Фил Спенсер прокомментировал слухи о возможном повышении цен на Game Pass. Он сказал, что не будет выступать с опровержениями и намерен лишь «принимать решения», которые стоят перед компанией и «постараться чётко называть» её цели.

