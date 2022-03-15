Москва, , 21:04 — REGNUM Продюсер TikTok-дома Dream Team House Ярослав Андреев, также известный как Эльф-торговец, высказался о своём эмоциональном и финансовом состоянии. Он опубликовал пост на эту тему 15 марта на личной странице в Facebook (сайт, запрещённый на территории РФ).

Ярослав Андреев Скриншот видео на YouTube

«У меня каждый день тревожность. Я плохо сплю… У меня дергается глаз, когда я читаю фразы типа «кризис — время возможностей», «сейчас время роста» и т.п.», — пишет Андреев. «Вера в лучшее — это правильно. Но я хочу трезво смотреть на ситуацию. Время возможностей — это когда идет бурный рост и развитие. Падение, кризис — это всегда потери», — считает продюсер.

«Мои личные потери от всего происходящего уже исчисляются в миллионах долларов», — поделился Андреев. Однако он заверил своих подписчиков, что «мы все справимся» с кризисной ситуацией.

Ранее Ярослав Андреев стал гостем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». В интервью он рассказал о своих лучших проектах, работе с актёром озвучивания Денисом Колесниковым (известен как Кураж-Бамбей) и с блогерами TikTok-дома Dream Team House, а также о личной жизни.

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