Буфтя, , 20:14 — REGNUM В результате специальной операции полиции и жандармерии в уезде Илфов на юге Румынии по подозрению в масштабной подделке документов задержаны восемь человек. Об этом 15 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Задержанные УМВД России по ЯО

Согласно официальной информации, все указанные лица обвиняются в создании преступной группировки, которая на протяжении последних нескольких лет промышляла изготовлением и сбытом поддельных паспортов, удостоверений личности и водительских прав. Всего им предъявлены обвинения по 11 481 эпизоду.

Ведется следствие. Если вина задержанных граждан будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение сроком до семи лет.