Тюмень, 15 марта, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В Тюменской области с 21 марта стационарные учреждения социального обслуживания пожилых людей и инвалидов возвращаются к обычному режиму работы. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Pfrf.ru Пожилые люди

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Отменяются такие ограничительные меры, как обсервация работников учреждений и их проживание в учреждениях со сменным режимом работы с длительностью смены не менее 14 дней.

При этом в самих социальных учреждениях по-прежнему будут соблюдаться все правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области отменено большинство антиковидных ограничений, кроме масочного режима.