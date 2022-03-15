Тюмень, 15 марта, 2022, 19:41 — ИА Регнум. В Тюменской области несовершеннолетние могут посещать торгово-развлекательные центры без родителей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Sev.gov.ru Масочный режим

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

"Мы не будем вводить QR-коды и разрешаем работу без них заведениям общепита, танцплощадкам и дискотекам после 23 часов. Отменяется запрет на бронирование мест, прием и размещение гостей в пансионатах, домах отдыха и санаториях. Юные тюменцы снова могут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых», — написал Александр Моор в своём телеграм-канале.

Также в Тюменской области с 15 марта разрешается проведение массовых мероприятий, связанных с реализацией государственной национальной политики.

Однако об отмене масочного режима речи пока не идёт.

«Друзья, соблюдайте масочный режим в городском транспорте и общественных местах. И самое главное — не пропускайте сроки ревакцинации от COVID-19. Берегите себя и своих близких!» — призвал тюменский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 марта в Тюменской области сняты ограничения по количеству гостей при регистрации браков в ЗАГСах.