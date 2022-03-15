Благоевград, Болгария, 15 марта, 2022, 18:27 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека получили травмы различной степени тяжести в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Благоевградской области на северо-востоке Болгарии. Об этом 15 марта сообщает БТВ.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Авария в Оренбуржье

Согласно официальной информации, инцидент произошел 15 марта около 13:00 по местному времени (14:00 мск), когда водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и, выехав на полосу встречного движения, произвел столкновение с грузовиком, перевозившим пропан-бутан.

Это вызвало «цепную реакцию» с участием нескольких других автомобилей. В итоге было перекрыто сообщение на шоссе государственного значения. Расследованием обстоятельств ДТП занимается прокуратура Благоевградской области.