Бишкек, 15 марта, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Принятие законопроекта, позволяющего получать на платной основе разрешение на тонировку передних боковых стекол на автомобилях, приведёт к демонстративному разделению граждан Киргизии на богатых и бедных. Об этом заявил депутат Эмиль Жамгырчиев на заседании профильного парламентского комитета.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

По его словам, сейчас заплатить 50 тысяч сомов (60 тысяч рублей) за разрешение на тонировку могут позволить себе только владельцы машин премиум-класса, а остальным киргизстанцам такое не по карману.

«И это будет раздражать людей. Кроме того, тонировка позволит водителям безнаказанно нарушать ПДД — разговаривать по телефону во время вождения. Это приведёт к тому, что бюджет недополучит деньги от штрафов», — констатировал парламентарий.

По итогам заседания парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты одобрили законопроект о тонировке и направили его на голосование в законодательное собрание Киргизии.