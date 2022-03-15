Оренбург, 15 марта, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В ковидные госпитали Оренбургской области за сутки, 14 марта, поступили 129 пациентов. Это на 110 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах находятся 680 человек. Состояние 197 оренбуржцев оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ 45 человек, еще 434 пациента получают кислородную поддержку.

За сутки из клиник выписали 821 человека. Зафиксировано пять смертей по причине коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в регионе выявлено 203 296 заражения коронавирусом, в том числе 821 — за последние сутки.