Пермь, 15 марта, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В ковидные центры Пермского края за сутки поступили 124 пациента. Это на 63 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает 15 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в стационарах лечение получают 1677 человек. Из них 171 пациент находится в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 57 пермяков. Коечный фонд свободен на 39,6%.

За сутки из больниц выписали 1872 человек. Зарегистрировано семь смертей от коронавирусной инфекции

Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в регионе достигло 348 220. За сутки проведено 4760 ПЦР-исследования. Выявили 1307 новых заражений. Заболеваемость продолжает снижаться.