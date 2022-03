Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Американский рэпер YoungBoy Never Broke Again (Кентрелл Десин Голден) поделился новым видеоклипом под названием I Got The Bag. Выход ролика состоялся на YouTube-канале артиста 15 марта.

YoungBoy Never Broke Again Скриншот YouTube

В новом клипе исполнитель заявляет о трудном пути к нынешней славе, а также упоминает людей, которые пытаются извлечь материальную выгоду из общения с ним.

Напомним, что 21 января 2022 года YoungBoy Never Broke Again представил микстейп Colors! В проект вошли 19 различных композиций.

Читайте ранее в этом сюжете: Coldplay представили новый видеоклип

Читайте развитие сюжета: Kodak Black дополнил песню из недавнего альбома клипом