Вашингтон, 15 марта, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Американский рэпер YoungBoy Never Broke Again (Кентрелл Десин Голден) поделился новым видеоклипом под названием I Got The Bag. Выход ролика состоялся на YouTube-канале артиста 15 марта.

Скриншот YouTube YoungBoy Never Broke Again

В новом клипе исполнитель заявляет о трудном пути к нынешней славе, а также упоминает людей, которые пытаются извлечь материальную выгоду из общения с ним.

Напомним, что 21 января 2022 года YoungBoy Never Broke Again представил микстейп Colors! В проект вошли 19 различных композиций.