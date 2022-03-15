Чита, 15 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Забайкалье власти рассматривают вопрос послабления карантинных мероприятий. Как сообщает сегодня, 15 марта, пресс-служба правительства региона, процедура согласования проведения массовых мероприятий пока остается прежней. Все массовые мероприятия с количеством участников от 500 человек должны согласовываться с губернатором Забайкалья Александром Осиповым, регламент и формат — с краевым Управлением Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также участники рассмотрели вопросы перехода моностационаров в обычный режим работы и отмены вахтового метода работы в социальных учреждениях края. Принято решение o возобновлении диспансеризации в медицинских учреждениях.

«Прошу всех руководителей сосредоточиться на усилении иммунизации лиц старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями. Обязательно проведите очень методичную работу по вакцинации от коронавиируса женщин, которые планируют беременность или находятся в позволительном для вакцинации периоде беременности. Нам нужно сделать все, чтобы предотвратить тяжёлое течение заболеваний в группе риска», — резюмировала вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой: на 15 марта 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 160 329 (+607 за минувшие сутки).

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