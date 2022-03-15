Нур-Султан, , 16:02 — REGNUM Сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана выявили завуалированную схему торговли детьми в стране. Об этом, как сообщает 15 марта издание Zakon. kz, заявил журналистам заместитель генпрокурора республики Булат Дембаев.

Дети Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мужчина, состоящий в браке с одной женщиной, устанавливает отцовство в отношении ребёнка другой женщины, зачастую вовсе посторонней, с которой у него нет никакой связи. После этого биологическая мать отказывается от ребёнка и передаёт его мужчине, признавшему отцовство», — сказал Дембаев.

После этого, по словам представителя Генпрокуратуры, супруга мужчины, усыновившего ребёнка, устанавливает над ним материнство через суд. Дембаев отметил, что в каких-то случаях это может отвечать интересам ребёнка, но фактически это позволяет обходить закон и продавать детей в том числе иностранцам.

Дембаев также указал на то, что подобная схема нарушает права тех, кто хочет взять в семью приёмного ребёнка на законных условиях. В связи с этим Генпрокуратура предлагает внести изменение в Кодекс «О браке» и признавать приёмным отцом только детей его законной супруги или, если это подтвердит генетическая экспертиза. Законопроект находится на доработке.