Йошкар-Ола, 15 марта, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 15 марта лечение получают 122 пациента, из них у 65 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В том числе, у 110 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 111 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 11 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, два человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 14 человек, выписаны 26 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 марта выздоровели с начала пандемии 38 654 жителя республики, за последние сутки выписан 471 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 43 979 случаев заражения коронавирусом, из них 35 — за последние сутки.