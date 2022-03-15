Сыктывкар, 15 марта, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Коми республиканская больница вернется к обычному режиму работы. В начале апреле крупнейший стационар республики начнет плановый прием пациентов, сообщает минздрав республики.

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По данным ведомства, в больнице уже ведется работа по сокращению ковидных коек и дезинфекции. После выписки последнего ковидного пациента и получения разрешения на работу главный стационар республики начнет прием пациентов в плановом режиме.

«Жители республики уже в ближайшее время смогут получать плановую медицинскую помощь по заболеваниям, не связанным с COVID-19. Мы смогли принять такое решение благодаря улучшению ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией», — прокомментировал новость руководитель регионального минздрава Игорь Дягилев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске закрыли ковидный роддом.